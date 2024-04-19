Государственные структуры Франции, которые, не уважая суверенные права стран, совершают посредством своих посольств шпионаж и другие правонарушения, в очередной раз столкнулись с международным скандалом, нанесший ущерб имиджу Франции.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в нижеприведенной статье "Observer Online, опубликованной 18 апреля 2024 года и озаглавленной "Франции в очередной раз указали на дверь"

"Несколько государств с особым энтузиазмом продолжили практику Азербайджана, объявившего в декабре 2023 года "персонами нон-грата" и направившего в Париж разведчиков из посольства Франции в связи с уголовным делом, проходящим в органах безопасности Азербайджана. Так, Буркина-Фасо с нотой от 16 апреля 2024 года добился высылки из страны трех французских "дипломатов" за их подрывную деятельность. Нет второй страны, дипломатов которой так часто высылают из других государств, а процесс показывает, что Франция побьет свой собственный рекорд.

"Observer Online" делится эксклюзивной нотой со своими ценными читателями.

18 апреля 2024 года канал "France 24" сообщил, что официальный Париж считает необоснованным высылку дипломатов из страны.

"У официальных лиц Буркина-Фасо не было никаких юридических оснований для этого решения, мы просто сожалеем", - заявил советник министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан.

Параллельно, делегация государства Новая Каледония, которая на протяжении всей истории страдала от колониальной политики Франции, в настоящее время является официальным гостем в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

"Этот документ также является "дорожной картой" для Новой Каледонии. В этой связи мы хотели бы, чтобы меморандум, подписанный с азербайджанским парламентом, способствовал предотвращению агрессивной политики Франции в отношении Новой Каледонии", - заявила председатель комитета Конгресса Новой Каледонии Нейсселин Омайра в своем выступлении в Милли Меджлисе Азербайджана 18 апреля 2024 года.

Единственной, кого Э.Макрон должен знать лучше других послов Французской Республики за рубежом, является посол Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая отозвана и наблюдает за происходящим из Парижа", - говорится в статье.

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