В Ереване истерика из-за миротворцев

Автор: Мехти Ахмедзаде

Досрочный вывод Российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана, который можно назвать очередной дипломатической победой нашей страны, вызвал дикую истерику в Армении. Смотря кадры ухода РМК, распространенные в Сети, армяне очередной раз возложили всю вину за случившиеся неудачи на Россию.

Если посмотреть армянский сегмент соцсетей, да и вообще в целом на армянское медиа поле, можно заметить одну примечательную вещь - началось массовое поклонение Западу, сопровождающееся матом в адрес Москвы.

В частности, одним из таких распространителей антироссийской истерии стал завсегдатый на YouTube канале "Ноян Тапан", бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян, который обливал РФ грязью во время всего эфира.

Так, помешанный заявил, что "спустя тысячелетия России удалось депортировать армян со своей исторической родины".

Какая у армян может быть историческая родина в Карабахе, непонятно, учитывая, что это исторически азербайджанские земли и весь мир признает Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана, но Погосян добавил к этому и то, что "у русских нет таких территорий, как это было у армян за всю историю человечества". Мол, именно поэтому, из зависти, по словам шизофреника Погосяна, РФ отомстила Армении, потому что "она никак не могла смириться с этим".

Ко всему прочему помешанный пытался порассуждать о том, как "Араик (Арутюнян - ред.) на самом деле является агентом Кремля и Азербайджана" и исказил факты, подчеркивая, что все территории "Великой Армении" были потеряны именно по вине России.

Бреда, конечно же, как видим много. Как и пены изо рта. В общем, все предатели и агенты Российских спецслужб, Москва тоже предательница, а вот Европа хорошая. Такой тезис продвигается Погосяном и ему подобными. От души можно смеяться слушая этого психа антисемита.

Конечно же, подобные рода истерики будут продолжаться. И в Армении никто не понимает и не поймет, насколько глупо они себя показывают, пытаясь перевести стрелки и сбросить с себя ответственность. А Кремль все видит. Собственно, реакция последовала. Захарова в недавнем своем выступлении подчеркнула, что Армении отводится лишь роль инструмента, которым Запад хочет разжечь пожар на Южном Кавказе.

"Очевидно, что в Вашингтоне и Брюсселе поставлена цель разрушить все связи между Россией и Арменией, как в сфере безопасности, так и в экономике, а также подорвать механизмы ОДКБ и ЕАЭС. Западные страны стремятся рассорить ближайших соседей на Южном Кавказе, при этом Армении отводится роль всего лишь инструмента, с помощью которого США и ЕС планируют разжечь новый большой пожар", - сказала она.

Тем временем, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя армянские истерики, подчеркнул, что армяне ушли из Карабаха из-за бездействия российских миротворцев.

"Когда был подписан документ, гласящий, что Карабах - это Азербайджан, в этом заявлении ничего не сказано об обеспечении каких-то особых прав армянского меньшинства на территории. Поэтому, говорить, что армяне ушли из Карабаха из-за бездействия российских миротворцев - неправильно", - заявил Лавров.

Министр также добавил, что ОДКБ в 2022 году на саммите в Ереване полностью согласовало документ о передаче дополнительных вооружений Армении, проведении учений и развертывании миссии - это факт.

"Все, включая армянского министра, завизировали документ. А когда утром премьер-министр Пашинян открывал саммит, он сказал, что консенсуса не получилось. Однако консенсус в армянском обществе по миссии Евросоюза получился. Миссия, которую обещали на два месяца, а теперь это уже бессрочная миссия. Теперь там также присутствуют канадцы, другие члены НАТО тоже хотят присоединиться. Это уже не евросоюзовская миссия, это - миссия НАТО", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

В общем, все на виду. Погосян и другие могут долго прикидываться дурачками, рисовать любую фантастическую историю, но все всё прекрасно видят, а факты, в частности, торжество справедливости в вопросе Карабаха, изменить нельзя. Остается лишь смотреть на этот армянский цирк, набрав попкорна. Очень весело, продолжайте в том же духе.