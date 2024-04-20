Возвращение Арменией четырех сел стало дипломатическим триумфом Азербайджана

Возвращение Арменией четырех сел Азербайджану является долгожданным историческим событием и значительным дипломатическим триумфом Азербайджана.

Об этом Trend сказал исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра сообщества с общим будущим (PRCCSF) Халид Таймур Акрам, передает Day.Az.

"Соглашение между Арменией и Азербайджаном, согласно которому Армения согласилась вернуть четыре села, ранее оккупированные ею, является историческим событием для мира на Южном Кавказе. Это достижение является свидетельством дальновидного и прагматичного внешнеполитического подхода Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

По его словам, благодаря соглашению о проведении процесса делимитации границ, основанного на Алма-Атинской декларации 1991 года, обе страны заложили основу для дальнейших переговоров, которые проложат путь к устойчивому развитию в регионе и заложат основу для будущего сотрудничества и мер по укреплению доверия.

"Неизменная готовность Азербайджана к конструктивному диалогу подчеркивает его приверженность мирному урегулированию конфликтов, способствуя тем самым сотрудничеству, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа", - добавил Халид Таймур Акрам.

Эксперт также отметил, что для достижения прочного мира Армения должна продемонстрировать приверженность конструктивному взаимодействию и взаимному уважению.

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