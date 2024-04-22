ОАЭ приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией

Объединенные Арабские Эмираты приветствуют соглашение между Азербайджаном и Арменией о делимитации и демаркации сухопутных границ на территории четырех сел и внимательно следят за процессом установления доверия и укрепления мира между двумя странами.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел ОАЭ.

В сообщении выражена надежда, что соглашение будет способствовать укреплению коммуникационных и диалоговых мостов, укреплению стабильности и конструктивного сотрудничества в Кавказском регионе.

На официальном сайте со ссылкой на заявление государственного министра ОАЭ Ахмеда Али Аль-Сайега говорится, что это положительное развитие, установленное посредством прямых коммуникаций, будет способствовать развитию и миру, как на региональном, так и на международном уровнях, принесет пользу обеим странам и их народам, выполняя их взаимные интересы, добиваясь будущего прогресса и подъема.

Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты имеют тесные и ценные связи как с Азербайджанской Республикой, так и с Республикой Армения. ОАЭ поддерживает установление мира и стабильности в регионе и считает важным мирное и взаимное решение вопросов путем диалога.

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