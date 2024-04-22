НАТО приветствует начало делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

НАТО приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией об Алма-Атинской декларации 1991 года, как базовом документе по делимитации границ.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

"Главным принципом является признание территориальной целостности обеих стран. НАТО решительно поддерживает усилия по нормализации отношении, как заявил во время визита в регион генеральный секретарь Йенс Столтенберг", - говорится в публикации.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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