https://news.day.az/politics/1654459.html В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования - ВИДЕО
В танковых частях армии Азербайджана прошли соревнования - ВИДЕО
Согласно плану подготовки на текущий год, состоялись соревнования среди личного состава танковых частей армии Азербайджана.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Было отмечено, что в ходе соревнований в подразделениях была проверена физическая подготовка личного состава, приняты нормативы по разборке-сборке штатного вооружения бронетехники в установленные сроки, а также по другим задачам.
Основной целью проведения соревнований является развитие индивидуальных навыков военнослужащих, в том числе совершенствование боевых навыков.
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