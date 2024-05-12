Монте, Пашинян, Србазан…Как же они предсказуемы!

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Старый мошенник Баграт Србазан распространил видео, на котором демонстрирует свои "боевые раны". Этот неприятный во всех отношениях тип выставил напоказ свои стертые пятки, перевязанные бинтом. Паства, увидев, до чего довел свои белые ножки в походе на Ереван их лидер, должна разрыдаться и с новой силой броситься на приступ правительственных зданий. Однако на самом деле зрелище ужасно неэстетичное и отталкивающее. "Боевые раны" церковника не вызывают ни жалости, ни восхищения его якобы самоотверженностью.

Позерство - это одна из национальных традиций наших соседей. Может быть, и не всех, но когда позерством страдают публичные личности, их поведение невольно проецируется на все общество. Позерство Србазана совершенно гармонично вписано в общую картину политических протестов в Армении и в принципы героизации того или иного персонажа. Это так предсказуемо, что даже становится скучно. Когда провокатор только вышел в поход на Ереван, мы с нетерпением ждали, как же он будет героизировать свой образ. Мы уже не говорим о том, как беспардонно он пытается подражать Пашиняну абсолютно во всем, рассчитывая повторить историю успеха его "революции".

У каждого свой способ пиара. Ставшая героиней мемов и карикатур баба Лена, например, упала в обморок на камеры. Никол Пашинян во время акций 2018 года ходил с перевязанной рукой. В начале беспорядков, прорываясь к зданию парламента во главе толпы, он вроде как случайно упал на колючую проволоку, поранил руку и стал ходить с повязкой. И Никол не был первым в таком представлении. Он в точности повторил трюк террориста Монте Мелконяна, который на фото времен Первой карабахской войны держит рацию "мужественно" перевязанной рукой. С точно такой повязкой пиарился и Пашинян.

Но рука все же выглядит более эстетично, чем заскорузлая подошва Србазана. У армянской пропаганды принято давить на жалось. То ребенка перед камерой поставят, то выжившую из ума старушку заставят лозунги произносить, то выставят на обозрение ноги в бинтах... Помнится, одна из поджигателей карабахского конфликта Сильва Капутикян обещала пойти в Карабах босиком. Не пошла, видимо. В противном случае ее стертые подошвы обязательно стали бы достоянием общественности.

Не беремся отвечать за армянское общество. Возможно, у армян неприятное зрелище старых подошв и вызовет жалость и благородный гнев. У нас же возникают вопросы совсем не жалостливого характера. Интересно, а все остальные участники шествия тоже могут показать перевязанные пятки? Вроде все шли вместе. И что за обувь носит "святейший" Баграт? Чтобы довести ноги до такого состояния, он должен был шествовать босиком или в лаптях. Возможно, у старика диабет. Но в таком случае он пиарится не "боевыми ранами", а последствиями своего недуга, что, вообще-то, считается неприличным. Вместо того, чтобы снимать видео, пусть отправляется в больницу, а то и до диабетической гангрены недалеко.

А если армянскому обществу не хватает негативных эмоций и хочется поплакать над чьими-то ранами, пусть поищут в Сети фотографии обмороженных ног азербайджанцев, изгнанных из Армении и добиравшихся до Азербайджана через заснеженные перевалы. Или же ног ходжалинцев, бежавших в февральские морозы босыми от расправы и потерявших способность ходить.

Одним словом, Србазан, или как тебя там, заканчивай клоунаду.