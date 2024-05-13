https://news.day.az/politics/1659745.html Представитель Европарламента посетил Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Представитель Европарламента посетил Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Находящийся с визитом в Азербайджане представитель Европарламента Хавьер Нарт 12 мая посетил Аллею шехидов, где почтил память героев, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет своей Родины, возложил на их могилы цветы.
Как сообщает в понедельник Day.Az, также гость посетил монумент "Вечный огонь".
Затем Хавьер Нарт полюбовался панорамой столицы с самой высокой точки Баку. Он был проинформирован об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.
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