Сахиба Гафарова проинформировала на форуме в Самарканде о подготовке к COP29

Азербайджан на высоком уровне проводит подготовительную работу к COP29.

Как сообщили в понедельник Day.Az в парламенте Азербайджана, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова во время выступления на Азиатском женском форуме в городе Самарканд Республики Узбекистан.

Спикер парламента отметила, что обеспечение эффективного участия женщин в Оргкомитете этого мероприятия свидетельствует о решимости Азербайджана привлечь женщин к решению вопросов в связи с борьбой с изменением климата.

"Женщины играют чрезвычайно важную роль в формировании основных ценностей нашего общества. Большой вклад женщин в политическую, экономическую, социальную, культурную жизнь страны отражает подход к правам женщин в Азербайджане", - сказала она.

Говоря о глобальных инициативах Азербайджана в этой сфере, председатель Милли Меджлиса довела до внимания участников заседания, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания женской платформы в Движении неприсоединения. Азербайджан также стал важным местом для проведения обсуждений по различным аспектам прав женщин. Конференция Движения неприсоединения "Развитие прав и повышение полномочий женщин", состоявшаяся в ноябре прошлого года, а также проведенная в начале мая отдельная сессия 6-го Всемирного форума по межкультурному диалогу, посвященная межкультурным перспективам женских проблем, стали важной платформой для эффективной деятельности и широких дискуссий.

Говоря в своем выступлении о масштабных строительных и восстановительных работах, проводящихся после освобождения Азербайджаном своих земель от армянской оккупации, спикер Сахиба Гафарова отметила, что бывшие вынужденные переселенцы уже начали возвращаться в свои дома, говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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