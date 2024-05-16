Международным организациям пора признать серьезность армянского минного террора

На протяжении почти 30-летней оккупации Карабаха Армения захоронила на этих международно признанных территориях Азербайджана более полутора миллионов мин. Последствия армянского минного террора продолжаются по сей день, и международным организациям пора признать серьезность происходящего.

Об этом в интервью Day.Az сказал известный британский журналист, политолог Нил Уотсон.

Как отметил наш собеседник, после окончания Второй карабахской войны около 360 граждан Азербайджана стали жертвами минного терроризма.

"Азербайджан неоднократно требовал от Армении карты заминированных территорий, и Ереван якобы предоставил эти карты. Но оказалось, что точность этих карт составляет лишь 25%, что серьезно замедляет процесс разминирования", - отметил он.

По его словам, в нынешних условиях на очистку заминированных территорий Азербайджана может уйти не менее 25 лет.

"Для завершения процесса разминирования требуется очень большое финансирование, в среднем 25-30 миллиардов долларов. Азербайджан в настоящее время реализует этот процесс самостоятельно. Хотя и есть определенная поддержка со стороны некоторых государств - Турции, России, Великобритании и Евросоюза, основная нагрузка ложится на азербайджанских миноискателей.

Британский журналист выразил надежду на то, что в рамках мирных переговоров между Баку и Ереваном армянская сторона таки выдаст Азербайджану точные карты минных полей для избежания будущих жертв.

"ООН, Европейский Союз, другие международные организации и крупные страны должны уже признать всю серьезность армянского минного террора и предоставить Азербайджану необходимую поддержку в этом направлении", - заключил Нил Уотсон.

Абдул Керимханов