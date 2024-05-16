16 мая находящийся с государственным визитом в Азербайджане Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".