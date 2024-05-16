В Турции с участием азербайджанских военнослужащих состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

В ходе международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix-2024", проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся "День высокопоставленного наблюдателя".

Как передает Day.Az, об этом сообщает минобороны Азербайджана.

В "Дне высокопоставленного наблюдателя" принимали участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix-2024" различных эпизодов.