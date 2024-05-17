Как Одри Азуле превратила ЮНЕСКО в дешевую лавочку

Многие международные структуры переживают серьезные внутренние проблемы, это факт. Но есть некоторые, некогда авторитетнейшие мировые организации, которые превратились в нечто, больше напоминающее дешевую деревенскую лавочку. Да, речь о ЮНЕСКО. Американское издание Inner City Press опубликовало сенсационные факты о том, как генеральный директор ЮНЕСКО, француженка Одри Азуле превратила ЮНЕСКО в рассадник коррупции, интриг и сомнительных подарков за не менее сомнительные услуги.

"Азуле считает ЮНЕСКО чуть ли частной собственностью, со всеми вытекающими последствиями. Близкие к ней сотрудники, выполняющие те или иные услуги, получают что-то в награду за лояльность", - отмечает издание. Эти вознаграждения журналисты успели окрестить "конфетами из кондитерской Одри Азуле".

Последний пример такого сладкого подарка - это решение Одри Азуле перевести сотрудницу по имени Лили Нейестани из Франции в офис ЮНЕСКО в Рамалле, в Палестину. Казалось бы, кого это воодушевит? Но есть нюансы.

"Дело в том, что Нейестани является любовницей Николя Кассианидеса - правой руки Азуле. Кассианидес возглавлял ее аппарат, а после того, как Нейестани получила хорощую должность в Париже, Кассианидес и вовсе оставил свою семью и начал жить с Лили Нейестани открыто, в люксовой квартире в 7-м округе Парижа. Все изменилось, когда Кассианидес в 2023 году был назначен генконсулом Франции в Иерусалиме. Азуле не забыла своего протеже - и сотрудница ЮНЕСКО Лили Нейестани оказалась переведенной в офис Юнеско в Рамаллу, всего в 20 минутах езды от офиса Кассианидеса. Очень мило с ее стороны, не забыла всю гряжную работу, которую когда-то делал для Азуле Кассианидес!" - иронично отмечают журналисты.

Этому маневру Азуле пытались сопротивляться внутри организации. Замгендиректора ЮНЕСКО по внешним связям Энтони Охеменг-Боама из Ганы отказался одобрять перевод Лили Нейестани - и это стоило ему головы. "На этой неделе он был уведомлен о том, что его уволят не позднее конца июня. В конце концов Охеменг-Боама одобрил перевод нужной любовницы - но его все равно уволили в мае 2024 года", - подчеркивает издание.

Коррупция в ЮНЕСКО процветает на всех уровнях. Inner City Press отмечает, что еще в одном скандале Одри Азуле была замешана с директором ЮНЕСКО по правовым вопросам Сантьяго Вильяльпандо. Он продавил через Азуле назначение в ЮНЕСКО своей собственной жены Марины Зильберман. Взамен Вильяльпандо оказывал Азуле поддержку в принятии внутренних решений в организации. Очень неплохая сделка, если учесть, что большая часть таких решений касаются выделения денег на те или иные проекты, а его жена попала в организацию именно в финансовый отдел!

"При Одри Азуле основная миссия ЮНЕСКО сместилась в сторону мероприятий Prada и Каннского фестиваля. К счастью, в следующем году ее мандат подходит к концу, и это единственная по-настоящему утешительная и вдохновляющая новость как для сотрудников ЮНЕСКО, так и для стран, которым небезразлично будущее этой когда-то влиятельной организации. Вот, где сегодня находится ЮНЕСКО, агентство ООН, разоренное финансовыми хищениями, злоупотреблениями и коррупцией благодаря Одри Азуле!" - заключает издание.