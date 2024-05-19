Мы, конечно, братские, соседние и дружественные страны. Отношения Ирана с Азербайджаном это больше чем добрососедские отношения. Это родственные отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы", построенных на реке Араз.

Он отметил, что это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных отношениях двух стран.