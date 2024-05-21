Армяне внушили себе абсолютно фантастическую идею, я бы даже сказал в каком-то смысле романтическую идею двух морей и громадного супергосударства.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Мир-Kасым, будучи гостем на экспертной платформе Baku Network.

"Это у них написано в конституции, мне кажется необходимо, чтобы это было изъято", - добавил Огтай Мир-Касым.

Полный выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым" можно посмотреть по ссылке.

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