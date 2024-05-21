Персонал техподдержки "Akıncı" в Азербайджане находился в полной готовности в связи с поиском вертолета Раиси

Персонал технической поддержки "Акынджи" в Азербайджане на протяжении всей миссии находился в состоянии готовности касательно чрезвычайной ситуации, связанной с поиском вертолета, на борту которого находились Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси и сопровождавшая его делегация.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал технический директор турецкой компании Baykar Сельчук Байрактар в интервью CNN Türk.

"Беспилотный летательный аппарат типа "Акынджы" сыграл важную роль в определении местонахождения вертолета, потерпевшего крушение в Иране", - сказал С.Байрактар.

Отметим, что министерство национальной обороны Турции на основании обращения иранских властей через министерство иностранных дел Турции сообщило, что для участия в поисково-спасательных работах в связи с вертолетом Президента Ирана и сопровождавшей его делегации были привлечены БПЛА типа "Акынджи" и вертолет "Кугар", оснащенный системой ночного видения.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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