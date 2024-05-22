Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном

Переговоры о взаимном признании территориальной целостности и открытии коммуникаций в регионе между Арменией и Азербайджаном продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Ален Симонян заявил на пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.

По его словам, несколько документов подписано со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию, и переговоры продолжаются.

"Армения заинтересовала в обсуждениях с Азербайджаном. Мы поддерживаем открытие всех транспортных коммуникаций в соответствии с заявлением от 10 ноября 2020 года. Надеемся, что этот процесс увенчается успехом ", - сказал Ален Симонян.

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