Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном - Ален Симонян
Переговоры о взаимном признании территориальной целостности и открытии коммуникаций в регионе между Арменией и Азербайджаном продолжаются.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Ален Симонян заявил на пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером.
По его словам, несколько документов подписано со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию, и переговоры продолжаются.
"Армения заинтересовала в обсуждениях с Азербайджаном. Мы поддерживаем открытие всех транспортных коммуникаций в соответствии с заявлением от 10 ноября 2020 года. Надеемся, что этот процесс увенчается успехом ", - сказал Ален Симонян.
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