Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения

22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в нашу страну посетил Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложены цветы.

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