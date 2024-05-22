https://news.day.az/politics/1662239.html Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО
22 мая Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в рамках государственного визита в нашу страну посетил Аллею почетного захоронения, где с глубоким уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу возложены цветы.
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