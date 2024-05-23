Россия приветствует нормализацию азербайджано-иранских отношений

Нормализация азербайджано-иранских отношений окажет положительное влияние на ситуацию на Южном Кавказе и в регионе Каспийского моря в целом.

Как передает Day.Az, об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва видит большой потенциал в развитии региональных проектов среди стран Южного Кавказа и их соседей: "В частности, эта логика нашла свое отражение в работе по расширению международного транспортного коридора Север-Юг. Мы привержены продолжению тесного сотрудничества с Баку и Тегераном, в том числе в рамках формата российско-азербайджано-иранского диалога, а также в рамках консультативной платформы регионального сотрудничества "3+3". Напомню, что сюда входят Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Армения и Грузия. Мы уверены, что региональные игроки сами должны искать решения существующих проблем без вмешательства извне. Для этого есть соответствующий положительный опыт, и мы должны полагаться на него".

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