Автор: Зульфугар Ибрагимов

Почему на стороне армянских реваншистов всегда толпятся самые одиозные личности и отбросы общества? Это интересный вопрос. Он возникает каждый раз, когда читаешь о том, что кто-то где-то призывает спасти Армению от "геноцида". В самой Армении уже набрались ума и подобными лозунгами не разбрасываются, но диаспора не хочет сдаваться и нагнетает атмосферу вокруг имени Азербайджана, привлекая к этому безобразию всех, кто пожелает поучаствовать. Как правило, это отпетые мошенники, откровенные нацисты, матерые исламофобы и им подобные.

В полку защитников армянства прибыло - теперь в нем есть и ультраправый исламофоб Стивен Кристофер Яксли-Леннон, получивший сомнительную славу под именем Томми Робинсон. Этот нацист собрался в субботу, 25 мая, устроить акцию перед посольством Азербайджана в Лондоне и обратился ко всем христианам "встать против геноцида христиан и исламской экспансии Азербайджана в отношении Армении". До такого бреда нацист, конечно, додумался не сам - помогли армянские "братья во Христе".

Робинсон поучаствовал в анонсированной провокации, во время которой также были подняты армянские флаги. Неонацист сыграл одну из центральных ролей.

Армянство и без того замаралось нацистской идеологией и связями с неонацистами. Теперь к проармянскому фронту присоединился еще один нацик, прославившийся скандалами и противоправными деяниями.

А вот и подробности биографии британского провокатора.

Согласно любимой армянством Википедии, Робинсон получил несколько обвинительных приговоров и отбыл три срока тюремного заключения. Его судимость включает в себя осуждение за насилие, финансовые и иммиграционные мошенничества, хранение наркотиков и нарушение общественного порядка. Он отбыл по меньшей мере три отдельных срока лишения свободы: в 2005 году за нападение, в 2012 году за использование поддельных проездных документов для въезда в Соединенные Штаты и в 2014 году за мошенничество с ипотекой.

Сам Робинсон себя ультраправым нацистом не считает. Он утверждает, что является даже либералом во многих вопросах. Единственное, что он ненавидит, - это Ислам.

Посмотрим, кого еще приведет армянская диаспора в свое "стойло".