Визит Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Ходжалы в центре внимания ведущих СМИ Турции

28 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы.

"Конечно, не случайно, что это возвращение совпало с Днем независимости. Потому что, как вы знаете, в прошлом году в День независимости я вручил ключи от домов лачинцам в городе Лачин. Два года назад, накануне Дня независимости - 27 мая, я встретился с жителями Агалы. Они тоже переехали именно в тот день. А сегодня возвращаются ходжалинцы. Это прекрасное, историческое событие. Как видите, Ходжалы тоже хорошеет, отстраивается заново", - сказал, в частности, Президент Ильхам Алиев в ходе беседы с жителями.

Как сообщает в среду Day.Az, визит Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Арзу Алиевой в город Ходжалы 28 мая и их встреча с переселенными туда жителями получили широкое освещение в турецких СМИ.

Авторитетный турецкий новостной сайт Milliyet.com.tr посвятил визиту главы государства в Ходжалы статью, где особо подчеркнуты слова Президента Ильхама Алиева о Ходжалинском геноциде: "Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами".

Другой новостной портал братской страны Star.com.tr также опубликовал статью о визите в Ходжалы Президента Ильхама Алиева, Первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Арзу Алиевой.

В статье под заголовком "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от Президента Ильхама Алиева! Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии" отражается важность этого визита.

Влиятельное издание Anadolu Ajansı опубликовало обширный материал под заголовком "В Ходжалы, где армяне совершили резню, начали возвращаться азербайджанские семьи", в котором было уделено особое внимание визиту Президента Ильхама Алиева в Ходжалы.

Статья начинается словами: "Продолжается процесс возвращения семей в районах, освобожденных от армянской оккупации, который Президент Ильхам Алиев назвал "Великим возвращением"".

Издание Yeni Şafak также осветило визит главы государства в Ходжалы. Статья авторитетного новостного портала, посвященная этому историческому событию, привлекает внимание заголовком "Возвращение в Ходжалы, где армяне совершили геноцид: Началось возвращение азербайджанских семей".

В статье особо отмечено, что "Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого построенного государством жилого комплекса в Ходжалы и встретились с первыми переехавшими в город жителями".

Сайт Sözcü также уделил особое внимание историческим моментам, которые произошли в Ходжалы накануне - 28 мая.

В статье, озаглавленной как "Азербайджанские семьи начали возвращаться в Ходжалы", в качестве основной линии снова был взят факт того, что "20 семей поселились в Ходжалы, освобожденном Азербайджаном после 30-летней оккупации, где армянские вооруженные формирования в ходе I Карабахской войны совершили массовую резню (геноцид)".

Турецкий портал TRHABER также широко осветил визит Президента Ильхама Алиева в Ходжалы.

Опубликованная статья привлекает внимание заголовком "Новая эра в освобожденном от оккупации Ходжалы: Азербайджанские семьи возвращаются".

"Началось возвращение после 30-летней армянской оккупации в город Ходжалы, где произошел один из самых страшных геноцидов в Азербайджане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил инициатором проекта по возвращению семей в освобожденные от армянской оккупации районы под названием "Великое возвращение". В рамках этого проекта 20 семей вернулись в Ходжалы", - говорится в материале.

В статье Yirmidort.tv под заголовком "Предупреждение от Президента Ильхама Алиева! Мы следим и за последними событиями, видим, что есть попытки вновь выдвинуть против нас территориальные претензии", особое внимание уделено предупреждению главы государства, сделанному им в Ходжалы в отношении шагов со стороны Армении, которые увеличат риск эскалации реваншистских сил.

В статье отмечается, что "Поздравляя жителей Ходжалы с возвращением на родные земли, Президент Ильхам Алиев отметил, что "Конечно, не случайно, что это возвращение совпало с Днем независимости Азербайджана"".

Авторитетный сайт Haberler.com представил читателям обширную статью, опубликованную в связи с историческим визитом главы государства в Ходжалы, под заголовком: "Президент Азербайджана предупредил Армению в Ходжалы".

Известный новостной портал в своей статье уделил особое место словам главы государства о Ходжалинском геноциде, сказанными им на встрече с переселившимися в Ходжалы жителями: "Армения сама должна признать это, сама должна извиниться перед нами".