Животный страх кукловодов Баграта Галстаняна: виновные в геноциде в Ходжалы будут наказаны

Автор: Акпер Гасанов

Пешка в чужой игре, пафосно именуемый лидером протестного движения "Тавуш во имя Родины", архиепископ Баграт Галстанян отчего-то решил, что будет выглядеть менее нелепо, если позволит себе обращение к руководству Азербайджана. Сказать, что тем самым этот религиозно-политический прохиндей решил пойти по пути начинающих певичек, привыкших добиваться "славы" через скандалы, значит ничего не сказать.

Жду теперь последовательности с его стороны в виде появления в СМИ эротической фотосессии Галстаняна. Он вполне может сбросить с себя все, заявив, что делает это "во имя Армении". В принципе, начало этой сессии армянам уже было продемонстрировано. Ноги Галстаняна в мозолях - такая себе "обнаженка", но будет хуже, когда Баграт дойдет до конца во всех смыслах этого слова. Он уже доказал, что готов на любой шаг, осуществить который ему только прикажут кукловоды.

Да, в конце прошлой недели он выдвинул себя кандидатом на пост премьер-министра Армении. При этом жаждущий мирской власти персонаж вынужденно поведал, что отказывается от своих религиозных обязанностей. "Я не могу совмещать кандидатуру в премьер-министры со своим духовным положением. Поэтому я представил ситуацию Святейшему Патриарху и попросил заморозить мое 30-летнее духовное служение", - изрек Галстанян. Перед нами был пример дешевого лицедейства, в ходе которого тот, кого и выдвигает группа кукловодов, одним из которых является Католикос всех армян Гарегин II, всего лишь озвучил давно расписанный для него сценарий.

О том, что он не может быть кандидатом в премьер-министры Армении, поскольку является гражданином Канады, и в случае отказа от канадского гражданства ему придется ждать еще 4 года, чтобы выполнить требование армянской Конституции, Галстанян, ясное дело, умолчал. Не приказали ему работать ртом по этому поводу. Сценарием предусмотрено совсем иное. А именно - захват власти в Армении любой ценой.

В том числе и через отказ Галстаняна от рясы священника ААЦ. И, как видим, через провокации иного рода. В число которых вошла и сыгранная Багратом роль дворняги, которая лаем пытается привлечь к себе внимание. Обычно это заканчивается тем, что пинают дворнягу все, кому не лень, в том числе и те, кто ее порой прикармливал, науськивая на прохожих. В данном случае, Галстаняна науськивали те, чьи руки по локоть в крови азербайджанского народа.

Это те, кто спланировал геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Это военные преступники, которые виновны в геноциде против мирного азербайджанского населения. Они сами прекрасно понимают, что их место на скамье подсудимых. Рядом с бывшими лидерами карабахской хунты, что пойманы и доставлены в Баку в результате однодневной антитеррористической операции в сентябре прошлого года. Они же, ко всему прочему, являются давними знакомыми, деловыми партнерами. Было бы о чем поговорить, что вспомнить, глядя на небо в клетку.

Собственно, именно глубинный страх за свою шкуру и вынуждает кукловодов Галстаняна науськивать Баграта на нашу страну. Вот он и выполняет приказ. Знаете, что он заявил? Он попытался отрицать очевидную вещь - Армения сама должна признать совершенный ею геноцид в Ходжалы. Ведь, живы родственники тех, кто стал его жертвой. Они многое могут рассказать и на многих могут указать. В том числе и на кукловодов Баграта Галстаняна. Вот они и затряслись.

Их животный страх проявился в признании Галстаняна, что он не уверен в том, что действующая армянская власть не пойдет по пути признания очевидной вины бывших ее правителей, в первую очередь, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна на пару с Сейраном Оганяном, в совершении геноцида в Ходжалы. И вот, понимая такую ужасную перспективу, они дали пинок Баграту, чтобы он залился лаем.

Все закончилось утверждением, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, по мнению "реваншистов", больше не имеет никаких полномочий. Это, конечно же, глупость и очередное надувание щек. Все видели, что Баграт уже несколько раз давал Пашиняну время уйти в отставку. Все без толку. А все потому, что нет за "реваншистами" всенародной поддержки в Армении, да и весь их протест сдувается, как лопнувший воздушный шар.

При этом, Галстаняну стоит напомнить, что Пашинян когда-то тоже занимал провокационную позицию по отношению к нашей стране. Он верещал, что "Карабах - это Армения и точка". Он отдал приказ бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны. Он оказывал финансовую и военную поддержку карабахской хунте и после 44-дневной войны. Но в конечном итоге Пашинян вынужден был признать территориальную целостность Азербайджана в полном объеме. Вот и все, кто совершил геноцид в Ходжалы, рано или поздно ответят за содеянное. А пока, пусть трясутся и приказывают своим дворнягам периодически заливаться лаем в отношении Азербайджана.