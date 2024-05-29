Закир Гасанов встретился с турецким коллегой

Находящийся с рабочим визитом в Турции министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны братской страны Яшаром Гюлером.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и в военно-образовательной областях, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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