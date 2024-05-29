Баку ответил на заявление представителя ЕС

Азербайджан не приемлет предвзятое заявление пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано от 29 мая 2024 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении главы пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно заявления пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано, в котором содержатся ложные утверждения о состоянии прав человека в Азербайджане.

"Заявление представителя ЕС далеко от реальности и полно откровенных фальсификаций. Вопрос о лицах, задержанных в связи с рядом уголовных расследований, таких как незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и прочих уголовных расследований, решается в рамках требований уголовно-исполнительной системы. Призывы к Азербайджану освободить обвиняемых, вместо того, чтобы ждать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных решений, прямо противоречат правовым процедурам.

Обвинения, связанные с лишением задержанных медицинской и иной помощи не имеют под собой оснований. Все лица, о которых упоминает представитель ЕС, получают необходимую помощь в установленном законом порядке. Необоснованные публичные требования ЕС о помиловании определенных лиц на основе политических предпочтений ряда европейских стран и политиков ставят под сомнение истинную приверженность Европы верховенству закона.

Азербайджан обладает достаточным опытом, знаниями, мудростью в этой области, поэтому не нуждается в советах и указаниях. Азербайджан и впредь будет продолжать выполнять свои международно-правовые обязательства и призывает определенные институты ЕС обратить внимание на грубые нарушения прав человека на территории союза, а также прекратить свое вмешательство и провокации против нашей страны", - отметил Айхан Гаджизаде.