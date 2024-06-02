Макроновские СМИ в истерике

Источник: Агентство международной информации Trend

Название нашей страны в последние недели упоминается во французских СМИ чуть ли не чаще, чем фамилия французского президента. "Фигаро", "Ле Монд", "Медиапарт" - все пишут про Азербайджан буквально в ежедневном режиме - и бьются в истерике: Азербайджан, небольшая страна на Кавказе, оказался не по зубам "глобальной державе", Франции! Особенно сильно бесятся СМИ, близкие к окружению Макрона и его администрации. Полюбуйтесь, например, что пишет в одной из своих последних заметок об Азербайджане газета "Фигаро":

"В своих попытках дестабилизировать заморские территории Франции Азербайджан упорствует и подписывает соглашения о сотрудничестве с сепаратистскими силами. В то время как французское правительство обвинило Баку во вмешательстве в беспорядки, которые потрясли Новую Каледонию за последние две недели, в Баку приехали выборные должностные лица Полинезии на конференцию по "деколонизации" их территории".

Попытки дестабилизировать заморские территории! Как звучит, а? Интересно, называло ли "Фигаро" попытками дестабилизировать территории Азербайджана заявления Эммануэля Макрона, в которых он чуть ли не о военной помощи армянским оккупантам говорил? Вряд ли - ведь самые честные и принципиальные французские журналисты точно не хотят потерять работу и шансы устроиться куда-нибудь еще.

"Как долго еще наши власти будут позволять Азербайджану так себя вести?" - возмущается издание.

Французы почему-то решили, что на Южном Кавказе все ведут себя так, как например Армения. Что малейший намек от мэра какого-то французского городка или тем более аж целого министра в Азербайджане будут воспринимать как серьезнейший месседж? Или, может быть, французские СМИ решили, что в Баку кто-то воспринимает всерьез даже их президента Макрона?

Особенно сильно Францию - и журналистов, и политиков - бесит то, что они не могут поделать с этим ровным счетом ничего. Почему?

Да потому что они привыкли относиться к окружающему их миру так, как они относятся к бедным жителям Новой Каледонии или той же Армении. Какой-то там третий мир, непонятные территории, непонятные имена, непонятные люди. Главное - использовать их территорию и ресурсы. Будут чего-то хотеть или требовать - будем давить, они и прогнутся. Мы так сотни лет делаем - и работает.

А тут вдруг работать перестало. Оказалось, что если у любой, даже небольшой, страны, есть сильный лидер, верный своим принципам и идущий к цели, то никакая "глобальная держава" не устоит, сколько бы ни бесилась. Азербайджан, благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева, и стал такой страной.

На Баку пытались давить все последние годы - еще до 44-дневной войны. Именно Президент Ильхам Алиев противостоял попыткам - и мягким, и прямым - заставить Азербайджан отказаться от идеи возвращения оккупированных территорий. Он планомерно шел к реализации этой исторической миссии.

А после 44-дневной войны и нашей Победы это давление не только не прекратилось, а только начало нарастать. В последние два года особенно усердствует в этом направлении как раз Эммануэль Макрон. Он почему-то решил, что уж ему, этакому современному Наполеону, удастся навязать себя и свои интересы азербайджанскому лидеру. Что из этого вышло, видел весь мир. Макрон явился на встречу в формате Алиев-Мишель-Пашинян - и не добился ровным счетом ничего. Макрон планировал переиграть повестку переговоров об армяно-азербайджанском урегулировании на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в свою пользу - так Президент Азербайджана решил и вовсе этот саммит проигнорировать.

А в 2023 году Президент Ильхам Алиев показал и Макрону, и всем его единомышленникам, что такое реальная политика в национальных интересах. Азербайджан восстановил суверенитет на всей своей территории, раз и навсегда закрыв вопрос армянского сепаратизма. Давление? Попытки диктовать? Интриги с участием третьих стран? Баку к этому не привыкать. Но Президент Ильхам Алиев ни одной стране, ни одному лидеру не позволяет вести себя так по отношению к нашей стране.

Президент Азербайджана показал всему миру пример того, каким должен быть лидер в нынешние неспокойные времена: сильным, уверенным, принципиальным и идущим к цели.

Нет ничего удивительного в том, что этот пример восхищает и вдохновляет людей даже в самых отдаленных уголках планеты. Жители Новой Каледонии и других территорий, страдающих от политики Парижа хотят добиться свободы - их трудно за это осуждать. Они хотят перестать быть эксплуатируемыми Парижем - и пытаются противостоять давлению французских властей. Они видят в Азербайджане и его лидере пример успеха, пример того, как можно реализовать даже самые амбициозные задачи.

И Макрон, надо сказать, тоже это видит. Французские власти прекрасно понимают, что Президент Ильхам Алиев - образец лидера, а его политика - образец успешности в сложных политических условиях.

В этом и кроется ответ на вопрос о том, почему же так бесятся близкие к Макрону политики и журналисты. Азербайджан действительно оказался для Франции слишком крут.