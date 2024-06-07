Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Асиф Мехман

Выборы в Европейский парламент играют важную роль в формировании политики Европейского союза (ЕС). Эти выборы предоставляют гражданам стран-членов возможность влиять на законодательный процесс в ЕС. Выборы в Европарламент, которые пройдут в этом году, имеют особую значимость в контексте потери позиций правоцентристских партий и последствий, вызванных политикой Эммануэля Макрона.

Традиционно сильные позиции в Европейском парламенте занимали правоцентристские партии, и в частности Европейская народная партия (EНП). Однако в последние годы растущее влияние популистских и ультраправых партий в европейской политике ослабило позиции правоцентристских партий. Это стало результатом недовольства избирателей традиционными партиями и поиска более радикальных решений социально-экономических проблем.

Популистские и ультраправые партии привлекли внимание избирателей своими выступлениями против миграции, экономической нестабильности и европейской интеграции. Эта тенденция негативно повлияла на результаты выборов EНП и других правоцентристских партий, что привело к сокращению их представительства в парламенте.

Проводимая Эммануэлем Макроном политика касательно Франции и Европы во время его президентства вызвала много споров. Политика реформ Макрона, шаги по либерализации экономики и углублению европейской интеграции вызвали недовольство в различных слоях населения.

Экономическая политика Макрона была направлена в основном на либерализацию рынка труда, налоговые реформы и реорганизацию государственного сектора. Данная политика вызвала недовольство, особенно среди рабочих и среднего класса, что привело к протестным выступлениям, в частности "желтых жилетов". Это в свою очередь привело к снижению поддержки Макрона и ослаблению его партии (La Republique En Marche) на выборах в Европейский парламент.

Цель Макрона по углублению европейской интеграции и повышению сверхдержавности ЕС не была принята некоторыми государствами-членами и избирателями. Его предложение создать европейскую армию и инициативы по более тесной координации европейской экономики вызвали обеспокоенность в контексте вопросов суверенитета.

Последствия политики Макрона и ослабление правоцентристских партий проявятся во время результатов выборов в Европарламент. Усиление популистских и ультраправых партий на выборах может привести к серьезным изменениям в будущей политике ЕС. Эти партии будут оказывать давление на ЕС, чтобы ограничить его сверхдержавность, укрепить национальный суверенитет и ужесточить миграционную политику.

Выборы в Европарламент имеют важное значение в контексте последствий политики Эммануэля Макрона и ослабления позиций правоцентристских партий. Реформы Макрона и шаги, предпринятые им в направлении европейской интеграции, вызвали недовольство в различных слоях населения и привели к ослаблению его партии. Эти выборы определят будущее направление политики ЕС, повышая влияние популистских и ультраправых партий.