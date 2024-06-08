Визит Президента Ильхама Алиева в Каир в центре внимания арабского мира

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан на протяжении многих лет неустанно развивает отношения с арабским миром. Нашу страну связывают не только прочные исторические и культурные узы со странами Персидского залива, но и политические связи на высоком уровне. Визиты на высоком уровне между Азербайджаном и арабскими странами происходят регулярно, и их результатом являются различные двусторонние соглашения в таких областях, как торговля, инвестиции, туризм и культурный обмен.

Сегодняшний визит Президента Ильхама Алиева в Каир не стал исключением. Лидеры обеих стран подтвердили свою поддержку политических программ друг друга, взаимных усилий по наращиванию экономического потенциала и других ключевых вопросов на глобальной повестке.

На протяжении последних десятилетий Азербайджан и Египет последовательно работали над развитием своего сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения, в котором Азербайджан председательствовал в течение 4 лет, и Организацию исламского сотрудничества. И, как справедливо отметил Президент Ильхам Алиев, стало ясно, что у двух стран нет никаких разногласий во мнениях. "Во всех международных вопросах наши мнения совпадают", - заявил глава государства на совместной пресс-конференции со своим египетским коллегой.

27-28 января прошлого года президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси посетил Азербайджан. По итогам его встреч с Президентом Ильхамом Алиевым между двумя странами был подписан ряд соглашений.

Сегодня же количество соглашений между двумя странами увеличилось еще на 7 документов. Эти соглашения охватывают широкий спектр сфер сотрудничества, начиная от культурных и гуманитарных связей и заканчивая расширением инвестиционных возможностей, сотрудничеством в энергетическом и информационном секторах, а также всесторонним обменом экономическим опытом. В результате договорная база между Баку и Каиром в настоящее время состоит примерно из 70 документов.

Согласно последним статистическим данным, товарооборот между Азербайджаном и Египтом за первые четыре месяца 2024 года достиг 17,4 миллиона долларов, что почти в пять раз больше по сравнению с предыдущим годом. Этот значительный рост заслуживает внимания, особенно если учесть, что этот показатель за весь 2023 год составил всего 13,6 миллиона долларов. В этой связи Президент Ильхам Алиев отметил, что подписанные сегодня документы и достигнутые договоренности также будут способствовать продвижению в этом направлении. "Уверен, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах".

К примеру, партнерство в энергетическом секторе между двумя странами уже является широко освоенным и готово к дальнейшему расширению. Как Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), так и Государственная нефтяная компания Египта планируют углубить свое сотрудничество, что указывает на многообещающие перспективы роста.

Президент Абдель Фаттах Ас-Сиси, со своей стороны, высоко оценил активную деятельность совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и подчеркнул важность планирования ее следующего заседания. "Мы решили провести следующее заседание комиссии в ближайшее время, чтобы наши отношения в экономической и торговой сфере могли еще больше развиваться", - отметил он. Египетский лидер выразил глубокую заинтересованность Каира в укреплении сотрудничества с Азербайджаном, особенно в сферах строительства, транспорта, фармацевтики, нефти и инфраструктуры.

Азербайджан и Каир также обсудили сотрудничество в транспортной сфере. Лидеры обменялись идеями о новых транспортных маршрутах. Учитывая, что транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят через территорию Азербайджана, открываются значительные возможности. Как отметил Президент Ильхам Алиев, на территории Азербайджана создана вся необходимая инфраструктура. "Таким образом, открываются прекрасные возможности для сотрудничества в транспортно-логистической сфере". Геополитическая динамика на Ближнем Востоке и Южном Кавказе представляет как вызовы, так и возможности для отношений Азербайджана с арабскими странами. Стратегическое положение Азербайджана и его успешная внешняя политика позволяют ему ориентироваться в сложной региональной динамике и развивать взаимовыгодные отношения с арабскими государствами и другими партнерами широкого региона.

Сегодня азербайджано-египетские отношения вступили в новую фазу развития, соответствующую национальным интересам обеих стран. Существует значительный потенциал для укрепления связей между двумя странами, а взаимные визиты открывают широкие возможности для расширения продуктивного сотрудничества.

Крупнейшие мировые игроки стремятся инвестировать в перспективные проекты в Азербайджане и углублять общее сотрудничество, и Египет, безусловно, не останется в стороне. Стабильность, благоприятный деловой и инвестиционный климат, наряду с твердой политической приверженностью, демонстрируемой руководством нашей страны, являются краеугольными камнями экономического успеха Азербайджана и его плодотворных двусторонних отношений со своими партнерами.