Азербайджанский военнослужащий пропал при неизвестных обстоятельствах

Военнослужащий азербайджанской армии солдат Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

"Принимаются необходимые меры в связи с поиском нашего военнослужащего", - сообщили в министерстве.

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