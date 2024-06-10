https://news.day.az/politics/1666929.html Азербайджанский военнослужащий пропал при неизвестных обстоятельствах
Азербайджанский военнослужащий пропал при неизвестных обстоятельствах
Военнослужащий азербайджанской армии солдат Гусейнов Джейхун Тофиг оглу пропал 9 июня при неизвестных обстоятельствах в направлении населенного пункта Гюннут Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
"Принимаются необходимые меры в связи с поиском нашего военнослужащего", - сообщили в министерстве.
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