Сколько мин обезвредили в Карабахе за неделю?

Обнародована еженедельная информация (03.06.2024 - 09.06.2024) об операциях, проводимых Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в ANAMA, в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 88 противопехотных и 47 противотанковых мин, а также 615 неразорвавшихся боеприпасов.

Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 362,3 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли ANAMA, министерство обороны, министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная пограничная служба.

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