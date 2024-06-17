Макроновская Олимпиада: крысы, проститутки и кишечная палочка в Сене

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена сатирическая публикация об Олимпиаде в Париже.

Day.Az представляет публикацию:

Эмманюэль Макрон сделал девизом Олимпиады три слова: "Крысы, проститутки и бактерии".

Так, через несколько недель в Сене пройдут олимпийские соревнования по плаванию - а на днях в ее воде обнаружили повышенный уровень опасных бактерий. Представитель Франции в МОК Кристоф Дюби при этом заявил, что "нет причин сомневаться" в том, что соревнования пройдут, как и было запланировано. "Мы уверены, что этим летом будем плавать в Сене", - сказал Дюби. "Мы уверены, что спортсмены будут массово страдать от диареи", - горько пошутили журналисты.

Спортсмены не шутили, а только глубоко вздохнули. Им-то выбирать не приходится. Кстати, как и тем парижанам, кому не повезло оказаться на улице. Бездомных и других социально уязвимых людей продолжают активно выселять за пределы Парижа - власти боятся, что они "испортят впечатление".

Похоже, что Игры будут главным позором Макрона в этом году - ну, если не считать выборов.

Автор - HSF