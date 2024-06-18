https://news.day.az/politics/1669018.html Началась поездка членов Национального собрания Венгрии в Агдам - ФОТО
Началась поездка членов Национального собрания Венгрии в Агдам - ФОТО
Началась поездка делегации во главе с руководителем венгеро-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Национального собрания Венгрии Аттилой Тилки в освобожденный от оккупации Агдам.
Как сообщает Day.Az, в ходе поездки делегация ознакомится с военными преступлениями, совершенными Арменией на протяжении почти 30 лет нахождения Агдама под оккупацией, а также со строительно-восстановительными работами, проводимыми Азербайджанским государством после освобождения города от оккупации.
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