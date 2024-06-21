Утверждено соглашение между Азербайджаном и Иорданией в сфере обороны.

Как сообщает в пятницу Day.Az, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении "Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между правительством Азербайджанской Республики и правительством Хашимитского Королевства Иордания"".

Депутаты отметили, что документ внесет важный вклад в развитие сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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