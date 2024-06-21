Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана в связи с завершением его дипмиссии

21 июня 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Кыргызстана Кайрата Осмоналиева в связи с завершением его дипломатической деятельности в стране.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение отношениями стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном, увеличением контактов между лидерами двух стран и ростом сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Кайрата Осмоналиева за усилия в ходе его дипломатической деятельности в стране в направлении развития отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Кыргызстаном и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

С удовлетворением было отмечено, что в основе двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном лежат братские и дружеские отношения, солидарность и взаимная поддержка между двумя странами и народами.

Были подчеркнуты широкие перспективы сотрудничества по многим направлениям, особенно в таких сферах, как взаимные инвестиции, транспорт и коммуникации, отмечена необходимость использования имеющегося потенциала.

Было отмечено, что растущая динамика сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации тюркских государств, заслуживает похвалы.

Министр Джейхун Байрамов с благодарностью отметил поддержку Кыргызстаном работ по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и мирных усилий нашей страны.

Посол Кайрат Осмоналиев поблагодарил за поддержку, оказанную во время его работы на посту посла Кыргызстана в Азербайджане, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет и дальше развиваться.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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