Армяне требуют от ООН то, что может дать им только Баку

Автор: Лейла Таривердиева

В Ереване немного распогодилось, и шуртваци вышли на улицы с плакатами и журналистами. Поп Баграт Галстанян не смог обеспечить им исполнения желаний, попользовался и ушел в "отпуск" пополнять сократившуюся за недели беспорядков талию. Шуртваци снова остались бесхозными и вновь начали теребить международные организации.

Как сообщают армянские СМИ, перед офисом ООН в Ереване прошла акция выходцев из Карабаха, которые потребовали обеспечить им возвращение в Азербайджан. Как всегда, армяне обращаются к тем, кто ничего не решает, и просят помощи оттуда, откуда им помочь никак не смогут. Разве что гуманитаркой. Единственный адрес, по которому шуртваци могут слать свои смеренные просьбы (но никак не требования), это Баку. Если они так мечтают вернуться на земли, на которых незаконно проживали много лет, им не нужно сотрясать воздух перед офисом ООН. Есть другой путь, правильный и совсем неармянский - действовать по закону.

Итак, армянам нужно обратиться на соответствующий ресурс, открытый специально для желающих принять гражданство Азербайджана карабахцев армянского происхождения, и подать заявку. А потом ждать ее рассмотрения. Каждому карабахскому "беженцу" есть о чем подумать за это время. Например, вспоминая, не запятнана ли биография невинной кровью азербайджанских детей и стариков, не причастен ли к вандализму и другим преступлениям оккупантов, не построено ли его жилище из камней отобранного у азербайджанцев дома, не ведет ли к его воротам дорога из могильных плит с азербайджанского кладбища. Да много чего могут вспомнить из своей биографии и биографии своих недавних предков те, кто кричат сегодня перед офисом ООН в Ереване. Плохая для армян новость заключается в том, что в Баку хорошо знают все о каждом из них. И если ответ на заявку будет отрицательным, то это не из соображений армянофобии, а потому что согласно своим деяниям, преступник может переехать в Азербайджан только в наручниках и по конкретному адресу.

Добровольные переселенцы обо всем этом догадываются, поэтому и стараются добиться возвращения под контролем ООН, ОБСЕ, американцев, французов, черта с рогами, лишь бы процесс не контролировала азербайджанская сторона. В октябре 2023 года карабахским армянам нашептали, что готов хитроумный план, и от них требуется мелочь - всего лишь выехать на пару недель, чтобы потом с триумфом и в сопровождении группы поддержки в лице миротворцев ООН и прочих с оркестром вернуться обратно. За то время, что они будут загорать на "исторической родине", кому надо и где надо все решат, обеспечат обвинительные резолюции в адрес Азербайджана, санкции и прочие наказания за "геноцид", после чего Баку никуда не денется и позволит армянам вернуться на их условиях. И те еще будут вставать в позу, требовать гарантий и преференций, которые, само собой, получат, потому как Баку будет некуда деваться.

Примерно так рассуждали организаторы массового выезда армян из Карабаха. И в успехе такого чисто армянского по глупости и недальновидности плана у соседей сомнений не было, иначе стали бы сепаратисты добровольно освобождать от себя незаконно занимаемые земли. Мы были в шоке от их ускоренного и массового выезда. До почти что последнего армянина. Подчистую. Это было очень неожиданно. Не то чтобы мы тут сильно переживали такую разлуку, но было странно это видеть при том, что никто армян не гнал. Волей-неволей вспоминались кровавые события конца 80-х годов в Армении, когда азербайджанцев гнали в чем мать родила с земель их предков, и никто в мире не подал голоса в их поддержку.

Но отсутствие международной поддержки и интереса не означает, что азербайджанских беженцев не существует. Если тридцать пять лет в угоду армянству мир не вспоминал об этнических чистках в Армении, это ничем армянам Карабаха не поможет. Если они хотят вернуться, то это произойдет только в статусе граждан Азербайджана и только в обмен на аналогичные шаги армянской стороны в отношении азербайджанцев и их потомков, имеющих полное право на возвращение на земли своих предков в Армению. Так что шуртвацы протестуют по неправильному адресу. Пусть идут к правительству РА и шумят там, требуя создать возможность для возвращения азербайджанцев и обеспечить их безопасность. Мы никого не гнали. Сами уехали, чтобы подставить Баку, и обижаться надо только на себя.

Какие гарантии безопасности будут даны азербайджанцам в Армении, такие же получат армяне здесь. Сколько азербайджанцев согласится принять соседняя страна, столько же армян вернется в Карабах.

Простая математика.