Кто поможет вернуть армян в Карабах? Шахраманян не там ищет

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении, никогда не решавшей ничего за саму себя, считают, что по-другому нигде и не бывает. Армяне уверены, что есть несколько стран, которые принимают решения за всех остальных, а остальные встают по стойке смирно и выполняют приказы. За свою историю армянство само только и делало, что выполняло приказы, поэтому не представляет иного пути существования для себя. И, что самое главное, оно не представляет иного пути для других.

Армяне до сих пор уверены, что победу в 44-дневной войне одержал не Азербайджан, а Турция и Россия, что не в Баку отдавались приказы, а в Москве и Анкаре. Пребывая в этом заблуждении, соседи и сегодня продолжают обманывать себя, строить воздушные замки, искать того, кто решит их проблемы с Баку, надавит на него, заставит сделать то, что он не хочет. Несчастные настолько застряли в болоте собственных фантазий и фобий, что не способны взглянуть в глаза реальности.

Как пишут армянские СМИ, глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян ведет в Ереване "дипломатическую" деятельность. Сепаратист, следуя армянской традиции, забыл о тех обещаниях, благодаря которым не сидит сейчас за решеткой рядом с Араиком и Бако. Получив финансирование, он снова почувствовал себя "президентом" и "отцом" добровольных релокантов из Карабаха.

Шахраманян на днях встретился с послами Франции, США и России в Армении. Сепаратист обратился к дипломатам этих стран неслучайно - так он хочет показать, что конфликт продолжается и уже не существующая Минская группа ОБСЕ продолжает им заниматься. Это как бы реверанс в сторону трех бывших стран-сопредов. С дипломатами Шахраманян обсуждал возвращение армян в Карабах. "Хотя практически все дипломаты на словах считают это проблемой номер один на сегодняшний день, однако когда речь идет о международных гарантиях, которые должны быть предоставлены для обеспечения безопасности армян в Карабахе, таких гарантий никто не дает", - пишут армянские СМИ.

Интересно, а что Шахраманян рассчитывал услышать от послов? Ни Франции, ни США, ни Россия Азербайджану не указ. Последние две страны - партнеры и друзья, но это все равно не дает им прав вмешиваться в такие вопросы. Если Армения не способна сделать ни шага без указки покровителей, это не значит, что других методов ведения внешней политики не существует. Вернутся ли армяне в Карабах, зависит ни от французов, американцев или русских, а исключительно от Азербайджана. Только в Баку принимают решения, кому и на каких условиях перемещаться на территорию страны. Условия армянам хорошо известны и никто не сможет им помочь их обойти.

Понятно, что армяне надеются на поддержку США и Франции против Баку в международных организациях и на содействие российских миротворцев, пока еще находящихся в Карабахе. Но пусть они вспомнят, сколько раз поддержка в международных организациях помогла им реально и удалось ли РМК спасти сепаратистский режим. По всем позициям ответ отрицательный.

Разговаривать о возвращении армян и их безопасности нужно только с Баку. Даже если не хочется. Никто не сможет дать Шахраманяну никаких гарантий, потому что никто не будет допущен в регион. Никакие международные силы, миссии, долгосрочные наблюдатели и тому подобное. Давление и угрозы не помогут. Наоборот, попытки давить на Баку всегда дают обратный результат. Вмешиваясь во внутренние дела нашей страны, "подружки" армян только портят их дела. Поэтому Шахраманяну не стоит тратить время иностранных дипломатов.

Что касается контактов главы сепаратистов с Баку, то у него, конечно, тут большие проблемы. Почему, собственно, он должен говорить от имени карабахских армян? Он никто, пустое место, обычный релокант, такой же, как какие-нибудь тетя Ануш и дядя Рачик. Никакого его "президентства" и "лидерства" в Баку никогда не признавали и не признают.

Одним словом, если армяне действительно хотят вернуться и жить в Азербайджане, им надо перестать раздавать безответственные лживые интервью иностранцам и бегать по посольствам. Единственный путь - включить компьютер и кликнуть на азербайджанский сайт, специально созданный для них. Там все доступно написано.