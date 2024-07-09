Космическое фиаско Никола Пашиняна: запуск армян на Луну откладывается

Автор: Акпер Гасанов

Недолго музыка играла, Никол не долго танцевал. "25 мая 2022 года в 22:35 по ереванскому времени с мыса Канаверал в США на корабле Space-X на орбиту Земли выведен первый космический спутник", - совсем еще недавно сотрясал воздух премьер-министр Армении Пашинян. Запуск, по его словам, стал возможным благодаря сотрудничеству армянского госпредприятия "Геокосмос" и испанской компании SATLANTIS. Звучало все, как для армянского уха, очень красиво.

Но на том Никол Воваевич не остановился. Он толкнул речь о том, как "армянские космические корабли будут бороздить просторы Большого Театра". "Этим Армения входит в эру космической деятельности, и мы надеемся, что наши богатые традиции в этой сфере (космическая научно-производственная сфера) будут восстановлены", - сказал тогда Пашинян. Ара, эра! Ара, традиции! Странно, что про возможную высадку армян на Луне он тогда не стал рассуждать.

Впрочем, достаточно было и того, что Пашинян пообещал - до конца 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и принимающая станция, вокруг которых сформируется научно-производственная команда специалистов. Допускаю, что после того его спича радостно стали потирать руки безработные армянские сапожники и собиратели бутылок в мусорных баках.

Почему я допускаю такую возможность? Потому, что ряд стран уже обвинили Армению в неправильном запуске в космос двух спутников ("Айасат-1" и "Армсат-1"), которые теперь мешают космическим аппаратам других стран. Как утверждает издание "Жоховурд", эти спутники были запущены в космос непрофессионально, не были должным образом просчитаны орбиты. Что, учитывая реалии Армении, совершенно логично.

По информации издания, сейчас во всех бедах винят бывшего замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую программу Армении. Но тут нужно напомнить, что до этого он работал таксистом в США. Да, на данный момент таксист-министр уже освобожден от занимаемой должности. Но кто-то же его назначал "главным косонавтом Армении". Этим "кто-то" является Никол Пашинян.

Благодаря которому послом Армении в США является бывшая учительница английского языка Лилит Макунц. Которая лично присутствовала при запуске армянского спутника в космос. Она хлопала в ладоши, придавала облику многозначительность, мысленно покоряла космос вслед за спутником. И вот, накрылись медным тазом все ее мечты. Не быть ей армянской Валентиной Терешковой. Ей даже армянской Белкой и Стрелкой быть не суждено.

Не сложно представить себе, каково сейчас такисту, которого сделали ответственным за покорение Арменией космоса. Он явно будет кивать в сторону Пашиняна. Мол, изначально было понятно, что назначая, образно говоря, проктолога дипломатом, в итоге получишь во внешней политике большие проблемы. Причем, не только на голову. Идите, вполне может сказать Погосян, с Никола Воваевича спрашивайте.

А тот начнет искать виновных среди тех, кто посоветовал ему Погосяна. В общем, перекидывание ответственности друг на друга будет увлекательным. По факту же Армения доказала, что все ее претензии на роль "космической державы" не стоят и выеденного гроша и ломаного яйца. Даже если это будет яйцо кого-то из армян, о которых якобы писали Плиний-младший, Страбон и Геродот.

Понятно, что армянские сапожники и собиратели бутылок в мусорных баках теперь переживают, лишившись возможности внести свой вклад в "спутниковую эпопею" своей страны. Понятно и то, что грусть Пашиняна усугубляется тем обстоятельством, что в данном фиаско никак не получается обвинить Азербайджан и Турцию. Даже если попросить об этом президента Франции Макрона, который тоже любил врать по поводу нашей страны. Не до того сейчас обладателю имени, которое напоминает про известный эротический фильм.

В целом же, все случившееся более, чем закономерно. Потому, что пускать пыль в глаза всему миру- любимое занятие армян. Они же в свое время сообщили о том, что нашли "лекарство от СПИДа". Назвали его "арменикум". Столько шума, треска, самолюбования тогда было! Столько телесюжетов снимали тогда на сей счет! А в итоге оказалось, что "арменикум" - это пустышка. Такая же как и армянский спутник, запущенный таксистом-министром под наблюдением посла-педагога английского языка для удовлетворения амбиций представителя "желтой прессы", который правит страной в кресле премьер-министра.