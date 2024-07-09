Выдвинуты в депутаты кандидатуры 155 человек.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Панахов отметил, что изначально были выдвинуты кандидатуры 156 человек, но впоследствии 1 из них отозвал свою кандидатуру.

"Одобрена кандидатура 71 человека, 43 из них выданы подписные листы", - добавил он.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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