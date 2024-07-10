Для окружных и участковых избирательных комиссий должны быть созданы нормальные условия работы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, парламентские выборы, назначенные на 1 сентября 2024 года, являются вторым крупнейшим событием в жизни Азербайджана.

З.Нагдалиев рассказал о задачах местных исполнительных органов и их взаимодействии с избирательными комиссиями в процессе подготовки и проведения выборов в Милли Меджлис (парламент).

"Благодаря решимости главы государства наш суверенитет был восстановлен на всей территории нашей страны. На освобожденные территории по 6 районам были переселены семьи, членами которых являются 7762 человека. На этот раз там было создано еще 8 избирательных пунктов для удобства избирателей. Должны быть созданы нормальные условия для работы окружных и участковых избирательных комиссий. Окружная избирательная комиссия Шуша-Агдам-Ходжавенд на днях переведена в новое здание", - добавил он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Согласно распоряжению, Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные парламентские выборы.

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