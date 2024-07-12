В окружных избирательных комиссиях действует рабочая группа по проверке документов кандидатов

В каждой окружной избирательной комиссии (ОИК) имеется рабочая группа для проверки документов кандидатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана Ровзат Гасымов.

Р.Гасымов отметил, что в ходе избирательного процесса проводятся просветительские мероприятия для информирования сторон о своих правах и обязанностях.

"Будет начата подача избирательных документов в окружную избирательную комиссию, необходимых для регистрации кандидата. ЦИК всегда готовит средства для просвещения избирателей. Для кандидатов мы также подготовили пямятку. Азербайджанская Республика будет иметь широкие возможности для обеспечения пассивного избирательного права своих граждан",- добавил он.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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