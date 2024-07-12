Личный состав минобороны Азербайджана посетил Вторую Аллею шехидов

Группа личного состава министерства обороны Азербайджанской Республики посетила Вторую Аллею шехидов в связи с четвертой годовщиной Товузских боев.

Как сообщает в пятницу Day.Az, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

После объявления минуты молчания в память о шехидах был исполнен Государственный гимн в сопровождении военного оркестра. Были возложены цветы на могилы сынов Родины, вознесшихся на вершину шехидства, почтена их память.

На мероприятии было отмечено, что память о шехидах будет жить вечно, говорится в информации ведомства.

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