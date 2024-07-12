Открытие Зангезурского коридора завершит мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Турция надеется, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы надеемся, что в скором времени между Азербайджаном и Арменией будет достигнут прочный мир. Мы, Турция, всем сердцем поддерживаем достижение мира. Открытие Зангезурского коридора является шагом, который увенчает и завершит это мирное соглашение. Эти шаги внесут позитивный вклад в процветание Азербайджана, Армении, Турции и других стран региона". - отметил Эрдоган.

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