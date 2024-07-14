Позорное зрелище на военном параде с участием Макрона

Сегодня Франция отмечает День взятия Бастилии, которое французы считают одним из основных событий Великой французской революции, ставшее для страны началом новой эры.

Как передает Day.Az, в Париже состоялся военный парад, на котором присутствовал и президент Эмманюэль Макрон.

Все бы ничего, но французские СМИ, освещавшие мероприятие, засняли в эфир момент столкновения мотоциклов, участвовавших в параде. Макрон, тем временем, стоял и смотрел, будто ничего не происходит.

Отрывок быстро разлетелся по соцсетям, где французы высмеивали инцидент, критикуя власти за слабую организацию.

Кроме того, один из пилотов вместо синего дыма, пустил красный, который должен был быть лишь по правую часть.

Французы высмеяли военных, а также Макрона. Многие, посмотрев видеорепортаж, задались вопросом - интересно как власти будут обеспечивать безопасность в Париже во время Олимпиады? Все увидели уровень подготовки французских полицейских налицо.

Тем более, что локация Олимпийской деревни, где во время Летних игр будут жить команды-участницы, включая сборную Азербайджана, вызывает серьезные опасения. Об этом буквально на днях писала газета New York Times. По ее словам, деревня находится в одном из беднейших пригородов Парижа, где тысячи людей живут в уличных лагерях или заброшенных зданиях.

Французские власти перед началом Олимпиады выселили из Парижа несколько тысяч бездомных. Им предложили переехать в другие города, например, в Лион и Марсель. Официальные лица в правительстве Франции отказались от комментариев, но отметили, что это добровольная программа, призванная облегчить чрезвычайную нехватку жилья в Париже.

Для французов 14 июля - это не просто день во французском календаре. Это, как они утверждают, один из важнейших национальных праздников. Вся страна вспоминает о событиях 1789 года, "ставших переломным моментом в истории и ознаменовавших начало Великой французской революции". Но смотря на то, во что ныне превратилась макроновская Франция, многие, конечно же, начинают размышлять об адекватности действующей власти. Собственно поэтому Макрон и проиграл выборы по всем фронтам.