В связи с парламентскими выборами в Азербайджане зарегистрированы уполномоченные представители еще 3 партий

Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана был вынесен на обсуждение вопрос о регистрации на внеочередных парламентских выборах уполномоченных представителей партии "Современный Мусават", "Азербайджанской демократической просветительской партии" и партии "Мусават".

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказала секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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