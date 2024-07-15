Необходимо составить список открытых и закрытых площадок для проведения агитации на выборах - Мазахир Панахов
Для проведения агитации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане необходимо составить список открытых и закрытых площадок.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.
Он отметил, что списки должны быть подготовлены быстро, чтобы кандидаты были проинформированы о местах для проведения агитации.
Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что работа в этом направлении уже ведется.
Напомним, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.
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