Независимость - право каждого народа во всех уголках мира - Микаэль Форрест
Независимость - это право каждого народа во всех уголках мира.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Новой Каледонии Микаэль Форрест во время пресс-конференции в Баку в рамках I съезда, организованного Народным союзом освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы и при участии официальных лиц из Корсики, Меланезии, Полинезии, стран Карибского бассейна и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма
"Наше признание откроет для нас ряд возможностей. В то же время хочу заявить, что таким образом мы станем субъектами международного права", - добавил он.
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