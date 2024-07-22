Заключительный день II Шушинского глобального медиафорума

Сегодня завершается II Шушинский глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией", стартовавший 20 июля.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в заключительный рабочий день форума состоятся две панели.

Согласно информации, будут проведены панельные дискуссии на тему "Влияние искусственного интеллекта на реальность, медиа и дезинформацию: Поощрение медиа грамотности".

Затем на четвертой, последней панели форума участники обменяются мнениями по теме "Климатическое движение и медиа" под модерацией ведущего и продюсера "Riga TV24"и "Latvijas Radio" Ансиса Богустова.

Кроме того, заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов выступит с презентацией на тему "Солидарность во имя зеленого мира - COP29".

Наряду с этим, по заказу Бакинской инициативной группы состоится презентация доклада "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование", написанного известным экспертом ООН доктором Карлайлом Корбином (США).

Отметим, что во II Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие 150 иностранных гостей из 49 стран, в том числе государственные информационные агентства 34 стран мира, 12 международных организаций и медиаструктур, а также 60 руководителей и представителей местных СМИ.

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