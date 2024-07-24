Баку устроил Еревану сеанс шоковой терапии

Приглашение Армении на СОР29 это правильное решение. Особенно на фоне отказа Никола Пашиняна от предложения премьер-министра Великобритании встретиться с Президентом Азербайджана на полях саммита Европейского политического сообщества. Направление приглашения Еревану на климатическую конференцию в Баку можно назвать шоковой терапией. Это был очень выверенный шаг.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса шестого созыва Новруз Аслан.

Некоторые эксперты предрекали, что после отказа Пашиняна встретиться в Оксфордшире, Баку принципиально будет игнорировать Армению. Но мы еще раз продемонстрировали свою конструктивность, свое отношение к мирному процессу и наше миролюбие не на словах, а на деле. Баку показал, что, несмотря на все трудности и препятствия, которые возникают в переговорном процессе, Азербайджан будет сохранять конструктивность. Это не показная конструктивность, она находится в сущности самой азербайджанской государственности, в основе политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

Да, многие думали, что после неприятной ситуации, имевшей место в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, Азербайджан не станет приглашать Ереван на СОР29, особенно учитывая достаточно жесткие заявления МИД страны и помощника Президента Хикмета Гаджиева. Ожидалось, что напряженность после случившегося в Великобритании усилится, но Азербайджан сделал неожиданный шаг. На мой взгляд, не случайно, что приглашение прозвучало именно тогда, когда проходил Второй Шушинский глобальный медиафорум. Азербайджан показал всему миру, что стремится положить конец вражде и настроен на мирное сосуществование.

Насколько этот шаг будет оценен Арменией и теми, кто считает себя игроками в этом процессе, увидим. Надеюсь, что им хватит объективности для того, чтобы оценить его правильно, и что Армения будет представлена на СОР на высоком уровне. Если Армения примет приглашение, это будет серьезным шагом вперед на пути к миру. Если мы идем к мирному договору, а его подписание по каким-то причинам откладывается, в этот период посещение СОР29 армянской делегацией будет очень символичным. Это станет вызовом тем силам, которые не хотят стабильности в нашем регионе. Верю, что настанет время, когда и официальные делегации Азербайджана будут посещать мероприятия, проводимые в Армении.

Со стороны Никола Пашиняна отказ от встречи в Оксфордшире был проявлением неуважения к самому проекту Европейского политического сообщества. Этот формат носит хоть и неформальный, но все-таки значимый характер. К тому же, инициирован он был главным покровителем Еревана - Эмманюэлем Макроном. Прервать свой отпуск, приехать в Великобританию, чтобы демонстративно отказаться от встречи? Это было неразумно. Весь мир сегодня следит за тем, что происходит между Азербайджаном и Арменией. Президент Ильхам Алиев сам отмечал, выступая в Шуше, что на всех встречах в Великобритании его спрашивали о том, как продвигается мирный договор с Арменией, будто у самой Европы не осталось проблем. В таких условиях демонстративное отклонение инициативы британского премьера это демарш, причем, очень неграмотный, свидетельствующий об отсутствии политической культуры. Не думаю, что этот демарш остался без внимания. Особенно со стороны Британии, к которой было проявлено такое неуважение.

В целом, участия Никола Пашиняна на саммите Европейского политического сообщества ничем не запомнилось. Он мог вообще не приезжать, и ни Европа, ни Армения ничего не потеряли бы. По факту получилось, что он приехал только для того, чтобы встретиться с Макроном, получить от него очередные директивы, попить кофе и уехать. Это очень несерьезное поведение для руководителя страны.

Не исключаю, что Пашиняна от встречи отговорили. Как бы мы не старались разглядеть субъектность Армении, она, к сожалению, снова идет к превращению в объект, использующийся сторонними игроками.

Возможно, кого-то не устроило то, что инициатива исходила от британского премьер-министра. Это тоже не исключено. Армянская сторона может сослаться на то, что Азербайджан, мол, всегда был против посредников, и зачем нам сейчас Великобритания. Резонно, но политически абсолютно неграмотно. Организовывать встречу и посредничать в переговорах это совершенно разные вещи. Ранее организаторами таких встреч выступили Германия и Казахстан. Они не были посредниками, они лишь создали возможность для встречи. В такой же роли выступила бы и Великобритания.

Это только версии, об истинных мотивах демарша Пашиняна и тех, кто надоумил его так поступить мы, конечно, знать не можем. В любом случае, такое решение было политически некорректным и безграмотным, а также свидетельствовало о политической невоспитанности. Я уже не говорю о совершенно несерьезном заявлении МИД Армении, которое спешно последовало за информацией об отказе Пашиняна от предложенной премьером Великобритании встречи с Ильхамом Алиевым. МИД в своей манере заявил, что это армянская сторона, оказывается, предложила встретиться, а азербайджанцы отказались. Не думаю, что кто-то поверил в такую ерунду. Для армянской стороны никогда не составляло труда отрицать очевидное и искажать реалии. И все же, это было уже слишком.

Мировое сообщество, так называемые друзья Армении начинают узнавать, что представляет собой их протеже. Не думаю, что им нравится то, что они слышат и узнают. Обратите внимание - большинство армянских политологов и экспертов говорят об Азербайджане с ненавистью, и это невозможно не замечать. При этом в тональности заявлений и интервью азербайджанских экспертов такие эмоции отсутствуют, хотя Армения нанесла нам множество незаживающих ран, пролила огромное количество невинной крови, стала причиной того, что миллион азербайджанцев лишились всего и тридцать лет были вынуждены жить вдали от родных очагов. Даже в годы оккупации в комментариях и интервью большинства наших экспертов не звучало пещерной ненависти. Слушая сегодня армян, я сомневаюсь, что соседи реально настроены на мир с Азербайджаном. Такие же сомнения должны посещать и внешних акторов, кому так же нужен этот мир.

Между тем, соседи должны быть благодарны нам за то, что мы избавили их от клейма оккупантов. Хотя в мире Армению старались так не называть, все прекрасно знали, что это страна-оккупант, и это неминуемо отражалось на ее месте на международной арене. Благодаря нам Армения сегодня получила возможность говорить об интеграции в Евросоюз и становится реально рукопожатной.

Нельзя думать только о сегодняшнем дне. Мы должны думать о будущих поколениях, наших внуках и правнуках. Мы не должны оставлять им в наследство войны и конфликты. Необходимо убирать все, что препятствует достижению этой цели. Верю, что и в Армении рано или поздно появятся политики, способные развивать эту идею. Пока же Пашиняну очень трудно продвигать мирную повестку, находясь в подобном окружении. Палки в колеса ему ставят не только местные реваншисты, но также церковь и диаспора.

Что ж, посмотрим, какой будет реакция Еревана на приглашение на СОР29. От этого немало зависит. Если приглашение будет с уважением принято - это хорошо для всех. Если армянская сторона примет его с одолжением и оговорками, как она это любит делать, - гораздо хуже. И совсем уж плохо для перспективы мирного процесса, если приглашение будет отклонено. Надеюсь, Пашинян правильно оценит ситуацию.

Из заявлений, сделанных Президентом Ильхамом Алиевым в Шуше, я хотел бы выделить и то, что касалось борьбы с неоколониализмом. Президент сказал: "Мы будем поддерживать вас всеми нашими ресурсами, насколько это возможно, до тех пор, пока вы не станете свободными. Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить. Мы будем на вашей стороне".

Очень сильное заявление. Кого-то оно повергло в шок, кого-то привело в восторг. Я же считаю, что такого рода заявления должен делать не только Президент Азербайджана, но и лидеры ведущих стран мира. Потому что колониализм в XXI веке это позор для всего человечества. В свое время ООН призывала к полной победе над колониализмом до конца ХХ века. А что мы имеем на сегодняшний день?

Азербайджан своими заявлениями дает миру сигнал о необходимости поставить точку в этой позорной теме. В наше время не должно быть стран, находящихся в зависимости от бывших колонизаторов, бывшие колонии должны иметь возможность распоряжаться своей судьбой и богатствами своей земли. Президент Ильхам Алиев дал понять, что Азербайджан будет продолжать делать шаги в борьбе с неоколониализмом, и, я думаю, те, кого это касалось, прекрасно поняли все его меседжи.

Действия Баку это не месть за давление и поддержку Армении со стороны Франции. Это наше мировоззрение. Поверьте, Азербайджан вышел бы на этот путь, даже если бы вопрос касался не Франции. Мы всегда стараемся быть объективными. К сожалению, мы видели по отношению к себе очень много необъективности и знаем, каково это. Тот, кто столкнулся с мировой несправедливостью, старается быть объективным. А Азербайджану, к сожалению, "повезло". Возьмем, например, такую грандиозную несправедливость, как 907-я поправка, о которой Президент напомнил, отвечая на вопросы участников Медиафорума. Эта поправка тема отдельного разговора. Скажу лишь, что ее разморозка Штатами после завершения американской операции в Афганистане это предательство. Так называемый демократический мир в лице США себя дезавуировал. Все мы в Азербайджане были сторонниками сближения с Западом, старались, но в тот момент, когда мы во исполнение резолюций Совбеза ООН освободили свои земли, мы стали для Запада плохими.

Я не раз говорил о принципе вселенской справедливости. Несмотря на все, что происходит вокруг нашей страны, я продолжаю в него верить.

Лейла Таривердиева