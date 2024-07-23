Окампо хочет кушать, Окампо нужны деньги

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо написал провокационную статью в издании Politico на деньги армянского лобби

Day.Az представляет публикацию:

Недолго, недолго продержался наш любимый персонаж Луис Окампо на последнем своем гонораре от армян. Помните ведь бывшего прокурора МУС, который решил подзаработать на пенсии, подыгрывая армянскому лобби на Западе?

Так вот, в последний раз этот фрукт накатал - не просто так, разумеется - статейку в издании Politico, где "экспертно" говорил о делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Эксперт" был настолько "экспертен", что даже названия сел, контроль над которыми вернул Баку, написал, пропустив несколько букв. Сразу видно "специалист"!

Дело было в мае. И, видимо, заказчики были довольны работой, и Окампо свой гонорар получил. Почему мы так решили? Да потому что он заткнулся и пропал.

Денег Окампо хватило буквально на пару месяцев - и вот он снова на арене. На этот раз проголодавшийся бывший прокурор пошел еще дальше. Он опубликовал "Открытое письмо к армянам" (да-да, именно так называется его произведение) и призвал их "объединиться и действовать".

Как именно объединяться, как действовать, что делать - такие мелочи для него несущественны, и о них Окампо ничего не рассказал. Зато призвал всех, кому небезразлична судьба армян, запустить антиазербайджанский флешмоб под каким-то там хештегом.

Очень действенный способ, правда? Таким нехилым способом Окампо надеется, что армяне объединятся, и в едином порыве начнут действовать - скинут ему денег на пожрать.

Если денег ему все-таки подкинут, то по расписанию в следующий раз мы услышим об этом персонаже ориентировочно в конце сентября.