Армянские СМИ о возможности участия Пашиняна в COP29

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в августе объявит, примет ли он участие в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Согласно информации, в августе Н.Пашинян проведет пресс-конференцию, на которой затронет вопрос о приглашении Армении на COP29 со стороны Азербайджана.

Отметим, что недавно помощник Президента Азербайджана Азербайджана - заведующий отделом внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев на II Шушинском глобальном медиа-форуме заявил, что Азербайджан пригласил Армению на СОР29.

Хикмет Гаджиев упомянул, что президент COP29 Мухтар Бабаев направил министру иностранных дел Армении официальное приглашение.

"Мы официально пригласили Армению на COP29. При отсутствии дипломатических отношений между двумя странами это приглашение демонстрирует добрую волю и инклюзивный подход Азербайджана. Сейчас настало время для принятия решения армянскими властями", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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