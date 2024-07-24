Армянский плагиат песни "Карабах" удален c музыкальных платформ

Видео с присвоенной армянским исполнителем Гором Епремяном песней "Карабах", принадлежащей азербайджанскому композитору Бахраму Насибову, было удалено после YouTube и с других музыкальных платформ.

Об этом говорится в совместном сообщении министерства культуры и Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

"Как мы сообщали в последние дни в СМИ, текст песни "Карабах" ("Anadır arzulara hər zaman Qarabağ"), слова и музыка которой принадлежат азербайджанскому композитору Бахраму Насибову, был изменен Гором Епремяном и размещен в его исполнении на платформе YouTube под названием "Sirun Jan" с пометкой "Armenian Folk", то есть "армянская народная песня".

В связи с этим были опубликованы обширный комментарий Агентства интеллектуальной собственности 9 июля 2024 года, совместное заявление министерства культуры и Агентства 10 июля и совместная информация 12 июля.

Предварительным результатом принятых мер стало то, что видео "Sirun Jan", размещенное на официальной странице Гора Епремяна в YouTube (первоначальный источник правонарушения), было удалено руководством YouTube из-за нарушения авторских прав, также были проведены соответствующие работы по удалению этого видео с цифровых музыкальных платформ ("YouTube Music", "Spotify", "Apple Music", "Amazon Music", "Deezer" и т. д.) дистрибьюторской компанией "CD BABY".

В результате проделанной работы мы заявляем, что при поддержке Агентства от имени Адиля Насибова, наследника композитора Бахрама Насибова, технической поддержке Общественного объединения "Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания" (https://rays.az/), прошедшего аккредитацию в агентстве, на основании обращения в администрацию YouTube в связи с нарушением авторских прав Б.Насибова, вышеуказанное видео с исполнением песни Гором Епремяном было удалено с платформы YouTube, а дистрибьюторской компанией CD BABY - с YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и других цифровых музыкальных платформ.

Отметим, что наряду с этим, в связи с тем, что музыка песни "Aghji Jan" в исполнении Арута Памбукчяна совпадает с песней "Карабах" ("Anadır arzulara hər zaman Qarabağ") азербайджанского композитора Б.Насибова, она была удалена с платформы Youtube.

Таким образом, то, что слова и музыка песни "Карабах" ("Anadır arzulara hər zaman Qarabağ") принадлежат азербайджанскому композитору Бахраму Насибову и его авторские права были нарушены армянским исполнителем Гором Епремяном, было подтверждено и руководством YouTube и других цифровых музыкальных платформах, таких как YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, и нарушенные права композитора были восстановлены", - говорится в сообщении.

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